«Будем защищать»: Кремль отреагировал на задержание и избиение россиян в Баку

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Россия намерена отстаивать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане. Москва будет использовать для этого весь доступный арсенал средств.

«Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — сказал Песков журналистам.