«Будем защищать»: Кремль отреагировал на задержание и избиение россиян в Баку
Песков: РФ защитит интересы граждан, арестованных в Баку, используя все средства
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Россия намерена отстаивать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане. Москва будет использовать для этого весь доступный арсенал средств.
«Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что в Кремле ознакомились с видеоматериалами задержания граждан РФ в Баку, и подчеркнул, что все детали произошедшего приняты во внимание.
Напомним, что 30 июня в Баку сотрудники силовых структур провели обыски в офисе агентства «Sputnik Азербайджан». В результате были задержаны двое российских журналистов: руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Им предъявили обвинения в «связях с ФСБ», после чего суд избрал им меру пресечения в виде ареста на четыре месяца. Впоследствии послу Азербайджана в Москве передали ноту с требованием о немедленном освобождении задержанных российских журналистов. А накануне стало известно о задержании и избиении российских релокантов, IT-специалистов и туристов в Баку, которые также были арестованы.