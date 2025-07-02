Песков ответил на вопрос о возможном телефонном разговоре Путина с Алиевым

Президент РФ Владимир Путин на данный момент не собирается созваниваться с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.