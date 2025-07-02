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2 июля, 12:14

Песков ответил на вопрос о возможном телефонном разговоре Путина с Алиевым

Песков сообщил, что у Путина пока нет планов на телефонный разговор с Алиевым

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент РФ Владимир Путин на данный момент не собирается созваниваться с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«В настоящий момент нет», — коротко пояснил представитель Кремля отсутствие у Путина планов на разговор с Алиевым.

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Как сообщалось, в конце июня сотрудники СК РФ задержали подозреваемых в убийстве азербайджанцев. Речь идёт о преступной этнической группировке, которые убирали конкурентов по бизнесу в 2000-х. Несколько дней спустя в Баку силовики задержали двух российских журналистов. После этого МИД РФ выступил с требованием немедленно освободить их. А накануне стало известно о задержании и избиении российских релокантов, IT-специалистов и туристов в Баку. В Кремле пообещали защитить их.

Татьяна Миссуми
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