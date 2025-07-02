В Кремле раскрыли планы Киева спровоцировать Азербайджан на обострение конфликта с Россией

Украина постарается максимально обострить возникший между Москвой и Баку конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского.

«Украина будет делать всё возможное, чтобы подливать масла в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий», — сказал спикер Кремля.