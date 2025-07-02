В Кремле раскрыли планы Киева спровоцировать Азербайджан на обострение конфликта с Россией
Песков: Киев будет подливать масла в огонь конфликта России и Азербайджана
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Украина постарается максимально обострить возникший между Москвой и Баку конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского.
«Украина будет делать всё возможное, чтобы подливать масла в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий», — сказал спикер Кремля.
Напомним, 27 июня сотрудники СК РФ провели в Свердловской области операцию по задержании подозреваемых в убийстве, совершённом в 2001 году. Речь идёт о преступной этнической группировке, которые намеренно устраняли конкурентов в борьбе за контроль над сферами бизнеса. Суд поместил под арест шестерых задержанных. Несколько дней спустя азербайджанские силовики провели обыски в офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку, задержав двух российских журналистов, главреда Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их обвинили в «связи с ФСБ» и поместили под арест на четыре месяца. После этого азербайджанский посол в Москве получил ноту с требованием немедленно освободить сотрудников прессы. Вчера стало известно, что в столице республики задержали и избили релокантов, сотрудников IT-сферы и туристов из РФ, также заключив их под стражу.
Владимир Зеленский, конечно же, не смог упустить такой шанс и 1 июля позвонил Ильхаму Алиеву, чтобы выразить свою «чёткую» поддержку. Ветеран выступлений в комедийном жанре написал, что Россия якобы «издевается» над гражданами Азербайджана и угрожает самой республике.