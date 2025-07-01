Зеленский подсуетился и позвонил Алиеву

Владимир Зеленский позвонил президенту Азербаджана Ильхаму Алиеву и выразил поддержку на фоне скандала с задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана в рамках расследования дела об убийствах и ответного задержания в Баку российских журналистов, но уже под надуманным предлогом.