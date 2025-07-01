Зеленский подсуетился и позвонил Алиеву
Зеленский позвонил президенту Азербайджана Алиеву и выразил поддержку
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Владимир Зеленский позвонил президенту Азербаджана Ильхаму Алиеву и выразил поддержку на фоне скандала с задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана в рамках расследования дела об убийствах и ответного задержания в Баку российских журналистов, но уже под надуманным предлогом.
«Украина четко поддерживает Азербайджан в ситуации, когда Россия издевается над его гражданами и угрожает самой республике», — сообщил Зеленский по итогам разговора с Алиевым.
Ранее сообщалось, что послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву заявлен протест из-за недружественных действий Баку. От главы дипмиссии потребовали немедленного освобождения задержанных российских журналистов. На кадрах, которые распространила полиция республики, видно, что некоторые сотрудники СМИ были избиты. Игоря Картавых, главы Sputnik Азербайджан, и Евгения Белоусова, шеф-редактора издания, арестовали на четыре месяца.