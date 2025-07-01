Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 15:15

Зеленский подсуетился и позвонил Алиеву

Зеленский позвонил президенту Азербайджана Алиеву и выразил поддержку

Обложка © ТАСС / dpa, EPA

Обложка © ТАСС / dpa, EPA

Владимир Зеленский позвонил президенту Азербаджана Ильхаму Алиеву и выразил поддержку на фоне скандала с задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана в рамках расследования дела об убийствах и ответного задержания в Баку российских журналистов, но уже под надуманным предлогом.

«Украина четко поддерживает Азербайджан в ситуации, когда Россия издевается над его гражданами и угрожает самой республике», — сообщил Зеленский по итогам разговора с Алиевым.

Азербайджан «отомстил» России, уничтожив более полутонны луковых колечек
Азербайджан «отомстил» России, уничтожив более полутонны луковых колечек

Ранее сообщалось, что послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву заявлен протест из-за недружественных действий Баку. От главы дипмиссии потребовали немедленного освобождения задержанных российских журналистов. На кадрах, которые распространила полиция республики, видно, что некоторые сотрудники СМИ были избиты. Игоря Картавых, главы Sputnik Азербайджан, и Евгения Белоусова, шеф-редактора издания, арестовали на четыре месяца.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar