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2 июля, 08:09

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ

Обложка © VK / Ленинский районный суд города Екатеринбурга

Обложка © VK / Ленинский районный суд города Екатеринбурга

В Екатеринбурга арестовали Шахина Лалаева — шестого фигуранта дела о преступной группировке Шахина Лалаева. Мера пресечения избрана до 19 июля.

«Шахина Лалаева заключить под стражу до 19 июля», – огласила решение судья Ленинского районного суда.

Мужчина заявил, что вину не признаёт. При этом от журналистов он прятался под кепкой.,

Ранее суд арестовал Акифа, Бакира, Аяза и Мазахира Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева.

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Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области операцию по задержанию подозреваемых в убийстве 2001 года. Преступная группировка, в которую входили фигуранты, целенаправленно устраняла конкурентов в борьбе за контроль над различными бизнес-сферами. По версии следствия, ОПГ причастна к убийству Юниса Пашаева в 2001 году, покушению на Фарида Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Ильгара Гаджиева в 2011 году.

Никита Никонов
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