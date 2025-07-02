Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ

Мужчина заявил, что вину не признаёт. При этом от журналистов он прятался под кепкой.,

Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области операцию по задержанию подозреваемых в убийстве 2001 года. Преступная группировка, в которую входили фигуранты, целенаправленно устраняла конкурентов в борьбе за контроль над различными бизнес-сферами. По версии следствия, ОПГ причастна к убийству Юниса Пашаева в 2001 году, покушению на Фарида Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Ильгара Гаджиева в 2011 году.