Задержание главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

Появилось видео с моментом задержания главы азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского. В ходе операции один из сотрудников правоохранительных органов чуть не стал жертвой автомобильной аварии. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

В Екатеринбурге задержан глава азербайджанской диаспоры Урала Шахин Шихлинский. Видео © Telegram/ SHOT

По предварительной информации, автомобилем управлял сын задержанного. Силовики успели блокировать машину. Члены семьи Шихлинских предприняли неудачную попытку побега. В настоящее время сам Шихлинский проходит процедуру допроса в Следственном комитете. Его сыну временно разрешено покинуть помещение следственных органов.