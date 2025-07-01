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Регион
1 июля, 19:04

Задержание главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

SHOT: Появилось видео задержания главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Появилось видео с моментом задержания главы азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского. В ходе операции один из сотрудников правоохранительных органов чуть не стал жертвой автомобильной аварии. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

В Екатеринбурге задержан глава азербайджанской диаспоры Урала Шахин Шихлинский. Видео © Telegram/ SHOT

По предварительной информации, автомобилем управлял сын задержанного. Силовики успели блокировать машину. Члены семьи Шихлинских предприняли неудачную попытку побега. В настоящее время сам Шихлинский проходит процедуру допроса в Следственном комитете. Его сыну временно разрешено покинуть помещение следственных органов.

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Напомним, что в Екатеринбурге был задержан Шахин Шихлинский, глава азербайджанской диаспоры Урала. Кроме того, в Воронеже задержали Юсуфа Халилова, которого считают «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в регионе и бывшим совладельцем Алексеевского рынка.

Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
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