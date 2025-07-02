Песков рассказал о контакте РФ и Азербайджана на уровне глав СК и Генпрокуратуры
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Россия и Азербайджан находятся в контакте на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генерального прокурора закавказской республики Камрана Алиева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент председатель Следственного комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана», — заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что в ходе контактов Москва и Баку разбираются с вопросами, которые представляются проблемными.
Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области операцию по задержанию подозреваемых в убийстве 2001 года. Преступная группировка, в которую входили фигуранты, целенаправленно устраняла конкурентов в борьбе за контроль над различными бизнес-сферами. Суд арестовал шестерых обвиняемых. Через несколько дней после этого в Баку силовики провели обыски в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» и задержали двоих российских журналистов — главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им предъявили обвинения в «связях с ФСБ» и арестовали на четыре месяца. В Москве послу республики после этого передали ноту с требованием о немедленном освобождении российских журналистов. А накануне стало известно, что в Баку задержали и избили российских релокантов, айтишников и туристов. Они также арестованы.