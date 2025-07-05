Эрдоган прокомментировал напряжённость между Москвой и Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что внимательно следит за ситуацией между Россией и Азербайджаном. По его словам, этот вопрос он обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Данный вопрос был в повестке нашей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги», — указал глава государства.

Турецкий лидер подчеркнул, что его азербайджанский коллега не стремится к обострению и заинтересован в урегулировании возможных разногласий с Москвой. Эрдоган также отметил, что и Россия, и Азербайджан являются стратегическими партнёрами Анкары, и Турция стремится сохранить добрососедские отношения с обеими сторонами.