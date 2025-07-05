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5 июля, 11:13

Эрдоган прокомментировал напряжённость между Москвой и Баку

Эрдоган: Анкара внимательно следит за ситуацией между Москвой и Баку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Liudkevich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Liudkevich

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что внимательно следит за ситуацией между Россией и Азербайджаном. По его словам, этот вопрос он обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Данный вопрос был в повестке нашей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги», — указал глава государства.

Турецкий лидер подчеркнул, что его азербайджанский коллега не стремится к обострению и заинтересован в урегулировании возможных разногласий с Москвой. Эрдоган также отметил, что и Россия, и Азербайджан являются стратегическими партнёрами Анкары, и Турция стремится сохранить добрососедские отношения с обеими сторонами.

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Разговор Эрдогана и Алиева прошёл на фоне усилившейся напряжённости в отношениях между Баку и Москвой. Как заявил турецкий президент, азербайджанская сторона демонстрирует сдержанную и взвешенную позицию. По его словам, Алиев не заинтересован в эскалации и стремится к урегулированию. Эти выводы Эрдоган сделал по итогам личной беседы.

Милена Скрипальщикова
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