Алиев заявил о возвращении людей в Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны уже обеспечили возвращение вынужденно перемещённых лиц в 16 городов и сёл Карабаха и Восточного Зангезура. Об этом он сообщил, выступая на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

По словам Алиева, программа «Великое возвращение» активно реализуется, и сегодня на освобождённых территориях уже живут, работают и учатся более 50 тысяч человек.

Алиев также сообщил, что специальная комиссия с участием государственных структур и международных экспертов оценила ущерб, нанесённый Азербайджану в ходе конфликта, примерно в $150 млрд. Отдельно он подчеркнул необходимость восстановления прав азербайджанцев, депортированных из Армении.