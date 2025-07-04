Алиев заявил о возвращении людей в Нагорный Карабах
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны уже обеспечили возвращение вынужденно перемещённых лиц в 16 городов и сёл Карабаха и Восточного Зангезура. Об этом он сообщил, выступая на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.
По словам Алиева, программа «Великое возвращение» активно реализуется, и сегодня на освобождённых территориях уже живут, работают и учатся более 50 тысяч человек.
Алиев также сообщил, что специальная комиссия с участием государственных структур и международных экспертов оценила ущерб, нанесённый Азербайджану в ходе конфликта, примерно в $150 млрд. Отдельно он подчеркнул необходимость восстановления прав азербайджанцев, депортированных из Армении.
6 октября 2022 года на пражском саммите при посредничестве западных лидеров премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые публично заявил о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Год спустя, 5 октября 2023 года, в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества Пашинян подписал декларацию, в которой официально подтвердил территориальную целостность Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км – включая Карабах.