Пашинян нашёл выгоду в утрате Арменией Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание в 2022 году Нагорного Карабаха частью Азербайджана позволило стране перейти из статуса «осаждённой крепости» в полноценное суверенное государство. Соответствующее высказывание политика прозвучало в ходе выступления перед депутатами парламента.

«Часто звучат утверждения, что мы потеряли Карабах. Однако я много думал об этом и пришёл к выводу: мы не утратили Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения», — подчеркнул глава правительства в заключительной речи при обсуждении исполнения бюджета за 2024 год.

Пашинян также отверг обвинения оппозиции в том, что он стал первым руководителем Армении, признавшим Карабах азербайджанской территорией.

«6 октября я подтвердил приверженность территориальной целостности Армении, осознавая, что её безопасность неразрывно связана с уважением границ соседних государств. Этот момент ознаменовал завершение моего перехода из лидера «форпоста» в премьера суверенной Армении», — пояснил он.

Кроме того, армянский премьер отметил, что карабахский вопрос долгое время использовался как инструмент давления, мешавший стране стать по-настоящему независимой. Теперь же, утверждает Пашинян, всё изменилось.