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26 марта, 15:11

Пашинян назвал условие своей отставки с поста премьера Армении

Пашинян: Я уйду с поста премьера, если народ не одобрит моё решение по Карабаху

Если армянский народ выступит против остановки «карабахского движения», премьер-министр Армении Никол Пашинян покинет свою должность. Он сам озвучил это, призвав граждан страны не поддерживать идею о присоединении Карабаха к республике.

«Я принял решение, что карабахское движение не должно продолжаться. Если народ Республики Армения будет против моего решения, то я не буду премьер-министром», — сказал Пашинян.

Карабахское движение появилось в 1988 году, когда Армения еще была частью СССР. На его идеологических основах страна объявила о своей независимости в 1991 году. Это движение стало основой идеологии Третьей Республики Армения, целью которой было добиваться отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана, опираясь на право народа на самоопределение.

Ранее Life.ru рассказал, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и уже готовы его подписать. Кроме того, Армения планирует обсудить с Азербайджаном сроки и место подписания документа. Пашинян также заявлял о готовности подписать мирное соглашение с Баку.

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Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Полина Никифорова
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