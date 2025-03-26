Пашинян назвал условие своей отставки с поста премьера Армении
Пашинян: Я уйду с поста премьера, если народ не одобрит моё решение по Карабаху
Если армянский народ выступит против остановки «карабахского движения», премьер-министр Армении Никол Пашинян покинет свою должность. Он сам озвучил это, призвав граждан страны не поддерживать идею о присоединении Карабаха к республике.
«Я принял решение, что карабахское движение не должно продолжаться. Если народ Республики Армения будет против моего решения, то я не буду премьер-министром», — сказал Пашинян.
Карабахское движение появилось в 1988 году, когда Армения еще была частью СССР. На его идеологических основах страна объявила о своей независимости в 1991 году. Это движение стало основой идеологии Третьей Республики Армения, целью которой было добиваться отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана, опираясь на право народа на самоопределение.
Ранее Life.ru рассказал, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и уже готовы его подписать. Кроме того, Армения планирует обсудить с Азербайджаном сроки и место подписания документа. Пашинян также заявлял о готовности подписать мирное соглашение с Баку.
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