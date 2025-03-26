Пашинян назвал условие своей отставки с поста премьера Армении

Если армянский народ выступит против остановки «карабахского движения», премьер-министр Армении Никол Пашинян покинет свою должность. Он сам озвучил это, призвав граждан страны не поддерживать идею о присоединении Карабаха к республике.

«Я принял решение, что карабахское движение не должно продолжаться. Если народ Республики Армения будет против моего решения, то я не буду премьер-министром», — сказал Пашинян.