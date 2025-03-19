Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Ереван готов к подписанию согласованного текста мирного договора с Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов подписать этот документ», — написал он в соцсетях.

Ранее Life.ru рассказал, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и уже готовы его подписать. Кроме того, Армения планирует обсудить с Азербайджаном сроки и место подписания документа. В Баку также подтвердили данную информацию о переговорах.