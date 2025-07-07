Азербайджан заявил об отсутствии договорённостей с Россией
Минкульт Азербайджана опроверг документ о культурном сотрудничестве с Россией
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Министерство культуры Азербайджана заявило, что не имеет отношения к документу, распространённому в социальных сетях, где утверждается о планах по расширению культурных связей с Российской Федерацией. Об этом сообщает местное издание Minval.
«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к Министерству культуры. Министерство не готовило и не распространяло такой документ», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в интернете появился файл, оформленный как инициатива Баку. В нём содержалось предложение о развитии двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере, включая проекты в области искусства и образования.
А ранее Министерство культуры России опровергло информацию слухи об ограничении участия азербайджанцев в культурных мероприятиях. Напомним, Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия в ответ на задержание сограждан в Екатеринбурге. Правоохранительные органы задержали несколько человек в поисках подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 2001 году.