Азербайджан заявил об отсутствии договорённостей с Россией

Министерство культуры Азербайджана заявило, что не имеет отношения к документу, распространённому в социальных сетях, где утверждается о планах по расширению культурных связей с Российской Федерацией. Об этом сообщает местное издание Minval.

«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к Министерству культуры. Министерство не готовило и не распространяло такой документ», — говорится в сообщении ведомства.