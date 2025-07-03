Минкульт опроверг ограничение участия граждан Азербайджана в культурных событиях

Минкульт России опроверг слухи об ограничении участия азербайджанцев в культурных мероприятиях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Распространяемая информация о том, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала распоряжение «Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации», носит полностью недостоверный характер!» — подчеркнули в министерстве, добавив, что распространяемый в Сети документ не имеет никакой юридической силы.