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3 июля, 14:35

Минкульт опроверг ограничение участия граждан Азербайджана в культурных событиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Минкульт России опроверг слухи об ограничении участия азербайджанцев в культурных мероприятиях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Минкульт опроверг ограничение участия граждан Азербайджана в культурных событиях. Фото © Telegram / Министерство культуры РФ

Минкульт опроверг ограничение участия граждан Азербайджана в культурных событиях. Фото © Telegram / Министерство культуры РФ

«Распространяемая информация о том, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала распоряжение «Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации», носит полностью недостоверный характер!» — подчеркнули в министерстве, добавив, что распространяемый в Сети документ не имеет никакой юридической силы.

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К слову, азербайджанская сторона отменила все запланированные культурные события с участием России, включая концерты, выставки и фестивали. Напряжённость в дипломатических отношениях возникла после того, как в Екатеринбурге были задержаны граждане Азербайджана в рамках операции по пресечению деятельности этнической преступной группировки. Позже в Баку арестовали российских журналистов, релокантов и туристов. МИД России выразил послу Азербайджана в Москве решительный протест в связи с действиями Баку,

Александра Мышляева
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