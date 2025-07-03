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3 июля, 11:08

Консулы получили «зелёный свет» для встречи с россиянами в Азербайджане

Захарова: Согласован доступ дипломатов к 13 задержанным в Азербайджане россиянам

Посольство России в Азербайджане. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Посольство России в Азербайджане. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объявила о том, что вопрос доступа консульских работников к тринадцати российским гражданам, задержанным на территории Азербайджана, успешно урегулирован.

«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — сказала Захарова ТАСС.

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Напомним, после того, как в конце июня в Екатеринбурге задержали членов ОПГ, состоящей из выходцев Азербайджана, в Баку арестовали российских журналистов, релокантов и туристов. МИД России выразил послу Азербайджана в Москве решительный протест в связи с действиями Баку, которые были расценены как недружественные. Российское ведомство особо отметило факт избиения граждан РФ последствия которого были обнародованы азербайджанской полицией.

Владимир Озеров
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