Консулы получили «зелёный свет» для встречи с россиянами в Азербайджане
Захарова: Согласован доступ дипломатов к 13 задержанным в Азербайджане россиянам
Посольство России в Азербайджане. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объявила о том, что вопрос доступа консульских работников к тринадцати российским гражданам, задержанным на территории Азербайджана, успешно урегулирован.
«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — сказала Захарова ТАСС.
Напомним, после того, как в конце июня в Екатеринбурге задержали членов ОПГ, состоящей из выходцев Азербайджана, в Баку арестовали российских журналистов, релокантов и туристов. МИД России выразил послу Азербайджана в Москве решительный протест в связи с действиями Баку, которые были расценены как недружественные. Российское ведомство особо отметило факт избиения граждан РФ последствия которого были обнародованы азербайджанской полицией.