Девушка арестованного в Азербайджане россиянина назвала его задержание похищением

Девушка российского программиста, который оказался под арестом в Азербайджане, рассказала о деталях его задержания. По её словам, всё происходящее больше напоминало похищение. Как пишет Mash, задержанного парня зовут Илья Безуглый.

Анастасия, архитектор из Калининграда, приехала в Баку вместе с парнем. В 3:45 он написал, что стоит во дворе с полицейскими, но та не проснулась. Утром девушка обнаружила, что Илья исчез, а в квартире царит беспорядок.

С ним пропали кошелёк с деньгами и её заграничный паспорт. В посольстве и в полиции не смогли предоставить информацию. Позже по местному телевидению она увидела избитых россиян. Среди них она узнала своего возлюбленного.

Анастасия предположила, что на Илью могли выйти через местное МФЦ, так как они подавали документы на регистрацию. Арендодатель квартиры, где они остановились, также попытался узнать о местонахождении Ильи, но безрезультатно. Его телефон нашли в полицейском участке Баку, а сам он оказался в СИЗО.

Анастасия не знает, кто представляет его интересы в суде. Она пытается найти адвоката в Азербайджане. Девушка старается не выходить из дома без документов, опасаясь аналогичной участи.