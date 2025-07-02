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2 июля, 14:48

Россияне массово обращаются в посольство из-за насилия и проверок в Азербайджане

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В ответ на многочисленные обращения СМИ, Посольство Российской Федерации в Азербайджане информирует о тревожных событиях, произошедших в Баку за последние сутки. К диппредставительству поступило большое количество сообщений от российских граждан, находящихся на территории Азербайджана, включая туристов.

По их рассказам, к местам проживания россиян приходили люди в гражданской одежде, некоторые из них представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Эти лица интересовались целью пребывания россиян и проверяли документы. Отдельные заявители сообщили о применении физической силы по отношению к ним и членам их семей.

«Просим граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи Посольства: +994 50 270 26 59», — сказано в публикации пресс-службы посольства.

Кроме того, подтверждена информация о задержании российских журналистов и группы российских граждан. Посольство направило официальные ноты в Министерство иностранных дел Азербайджана с требованием обеспечить консульский доступ к задержанным. На данный момент ответа от азербайджанской стороны не получено.

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Напомним, что в конце июня СК РФ задержал в Екатеринбурге азербайджанцев, подозреваемых в убийствах. Речь идёт об этнической преступной группе, которая орудовала в 2000-х, «выключая» из игры бизнес-конкурентов. Прошло несколько дней, и в Баку задержали двоих журналистов из РФ. Москва потребовала немедленно их освободить, но в ответ в Баку лишь задержали ещё несколько российских релокантов и туристов. На фото они были избиты в кровь.

Владимир Озеров
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