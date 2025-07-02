Россияне массово обращаются в посольство из-за насилия и проверок в Азербайджане

В ответ на многочисленные обращения СМИ, Посольство Российской Федерации в Азербайджане информирует о тревожных событиях, произошедших в Баку за последние сутки. К диппредставительству поступило большое количество сообщений от российских граждан, находящихся на территории Азербайджана, включая туристов.

По их рассказам, к местам проживания россиян приходили люди в гражданской одежде, некоторые из них представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Эти лица интересовались целью пребывания россиян и проверяли документы. Отдельные заявители сообщили о применении физической силы по отношению к ним и членам их семей.

«Просим граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи Посольства: +994 50 270 26 59», — сказано в публикации пресс-службы посольства.