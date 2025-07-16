Армия России прорвалась на километр вглубь обороны ВСУ у Зелёной Долины в ДНР

Российские военнослужащие совершили стремительное наступление в направлении населённого пункта Зелёная Долина в Донецкой Народной Республике, сумев проникнуть на один километр вглубь позиций ВСУ. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко.

«В ходе рывка с направления населённого пункта Зелёная Долина по направлению реки Нитриус в ДНР нашим войскам удалось вклиниться на 1 км в глубину обороны противника и занять украинские позиции в лесополосе», —