Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 05:51

Армия России прорвалась на километр вглубь обороны ВСУ у Зелёной Долины в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские военнослужащие совершили стремительное наступление в направлении населённого пункта Зелёная Долина в Донецкой Народной Республике, сумев проникнуть на один километр вглубь позиций ВСУ. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко.

«В ходе рывка с направления населённого пункта Зелёная Долина по направлению реки Нитриус в ДНР нашим войскам удалось вклиниться на 1 км в глубину обороны противника и занять украинские позиции в лесополосе»,

Российские хакеры раскрыли план офицеров ВСУ силой свергнуть Зеленского
Российские хакеры раскрыли план офицеров ВСУ силой свергнуть Зеленского

За вчерашний день Вооружённые силы России смогли выбить ВСУ из двух населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Солдаты «Восточной» группировки войск освободили село Воскресенка, а бойцы «Южной» установили контроль над Петровкой.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar