Армия России прорвалась на километр вглубь обороны ВСУ у Зелёной Долины в ДНР
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Российские военнослужащие совершили стремительное наступление в направлении населённого пункта Зелёная Долина в Донецкой Народной Республике, сумев проникнуть на один километр вглубь позиций ВСУ. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко.
«В ходе рывка с направления населённого пункта Зелёная Долина по направлению реки Нитриус в ДНР нашим войскам удалось вклиниться на 1 км в глубину обороны противника и занять украинские позиции в лесополосе», —
За вчерашний день Вооружённые силы России смогли выбить ВСУ из двух населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Солдаты «Восточной» группировки войск освободили село Воскресенка, а бойцы «Южной» установили контроль над Петровкой.