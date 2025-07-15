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Регион
15 июля, 16:09

Российские хакеры раскрыли план офицеров ВСУ силой свергнуть Зеленского

Джокер ДНР: Украинские офицеры собирались устроить мятеж против Зеленского

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

На Украине несколько командиров ВСУ могли готовить вооружённый мятеж против Владимира Зеленского и его администрации, однако о планах, предположительно, стало известно СБУ. Об этом сообщают авторы проекта «Джокер ДНР», хакеры которого смогли извлечь соответсвующий документ с информацией из компьютера работника украинских спецслужб.

«Мои хакеры стащили с компьютера одного из сотрудников СБУ макет интереснейшего документа. Если это не подготовка подставы командования группировки «Херсон» ВСУ со стороны СБУ и документ реальный, то получается, что некоторые украинские командиры готовят вооружённый мятеж», — поясняет «Джокер ДНР».

По мнению российских хакеров, украинским военным давно пора направить оружие против хунты в Киеве. Или, как вариант, взять под свой контроль, к примеру, Николаев и начать вести прямые переговоры с Россией, ведь тогда останется шанс на сохранение «остатков украинского народа». Хакеры напомнили, что солдаты ВСУ давали присягу народу Украины, а не преступной власти.

Хакеры сообщили о готовности обнародовать почту окружения Трампа
Хакеры сообщили о готовности обнародовать почту окружения Трампа

Ранее российские группировки хакеров KillNet, PalachPro и Beregini заявили о взломе украинской военной платформы «Дельта», которая используется для координации действий ВСУ, мониторинга позиций российских войск и оперативного управления подразделениями.

Татьяна Миссуми
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