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11 июля, 14:11

Российские хакеры взломали ключевую боевую систему управления ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DS Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DS Studio

Группировки KillNet, PalachPro и Beregini заявили о взломе украинской военной платформы «Дельта», которая используется для координации действий ВСУ, мониторинга позиций российских войск и оперативного управления подразделениями. Об этом сообщает Mash.

Система, по сути являющаяся «цифровым штабом» ВСУ, была внедрена в 2023 году и частично размещена в зарубежных облачных хранилищах. Это решение объяснялось необходимостью защиты от ракетных и кибератак. Однако именно такой подход, по некоторым данным, и стал уязвимостью.

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Хакеры утверждают, что им удалось получить полный доступ к данным, включая карты боевых действий в реальном времени, координаты позиций, данные с дронов, спутников, радиоразведки и артиллерийской корректировки. Через «Дельту» операторы могли мгновенно наводить удары Himars и БПЛА на российские цели.

После взлома украинская разведка (ГУР) начала внутренний аудит информационной безопасности, особенно на фоне недавней компрометации системы «Вираж ПВО» и других решений, отвечающих за воздушную обстановку.

Дополнительно появляются сообщения о продаже доступа к ряду критически важных военных систем ВСУ самими украинскими военными.

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Ранее Life.ru сообщал, что хакерская группа Killnet осуществила кибератаку, в результате которой были получены и переданы российским военным координаты станций системы воздушного наблюдения Airfaince, расположенных от Сумской до Одесской области. В итоге станции были выведены из строя.

Марина Фещенко
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