Владелец «Двача» сообщил о приостановке работы сайта и обвинил в этом Украину

Домен интернет-форума «Двач» 2ch.hk перестал работать. Об этом сообщил владелец имиджборда Нариман Намазов.

«У «Двача» приостановили (не знаю, временно или навсегда) работу домена 2ch.hk. Пытаемся восстановить домен, но шансы на успех сомнительны», — написал Намазов в своём телеграм-канале.

Скорее всего, это работа одной из недружественных стран, предположил Намазов и намекнул на Украину.

При этом резервные домены (2ch.su, 2ch.life, dva4.ru) работают. По словам владельца, основным может стать домен .su. Также он отметил, что иностранные домены могут быть заабьюзены, поэтому рекомендуется сохранить все зеркала.