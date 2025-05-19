Владелец «Двача» сообщил о приостановке работы сайта и обвинил в этом Украину
Владелец «Двача» Намазов сообщил о приостановке работы домена 2ch.hk
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thomas Holt
Домен интернет-форума «Двач» 2ch.hk перестал работать. Об этом сообщил владелец имиджборда Нариман Намазов.
«У «Двача» приостановили (не знаю, временно или навсегда) работу домена 2ch.hk. Пытаемся восстановить домен, но шансы на успех сомнительны», — написал Намазов в своём телеграм-канале.
Скорее всего, это работа одной из недружественных стран, предположил Намазов и намекнул на Украину.
При этом резервные домены (2ch.su, 2ch.life, dva4.ru) работают. По словам владельца, основным может стать домен .su. Также он отметил, что иностранные домены могут быть заабьюзены, поэтому рекомендуется сохранить все зеркала.
Ранее Илон Маск заявил, что IP-адреса атаковавших X хакеров указывают на Украину. Их целью был вывод соцсети из строя.