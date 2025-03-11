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Регион
10 марта, 21:14

Илон Маск: IP-адреса адреса атаковавших X хакеров указывают на Украину

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы Правительства США (DOGE), сообщил, что принадлежащая ему платформа X столкнулась с серьёзной кибератакой и следы связывают её с Украиной.

«Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины», — отметил Маск в интервью телеканалу Fox Business.

В работе соцсети X по всему миру произошёл массовый сбой
В работе соцсети X по всему миру произошёл массовый сбой

Как сообщал Life.ru, хакеры атаковали X и вывели социальную сеть из строя примерно на четыре часа. Сбой произошел 10 марта в нескольких странах. Хакерская группа Dark Storm Team взяла на себя ответственность за атаку.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Лия Мурадьян
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