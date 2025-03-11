Илон Маск: IP-адреса адреса атаковавших X хакеров указывают на Украину

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы Правительства США (DOGE), сообщил, что принадлежащая ему платформа X столкнулась с серьёзной кибератакой и следы связывают её с Украиной.

«Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины», — отметил Маск в интервью телеканалу Fox Business.