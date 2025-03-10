В работе соцсети X по всему миру произошёл массовый сбой

В работе соцсети X (экс-Twitter) произошёл масштабный сбой. О невозможности зайти на платформу сообщают пользователи, также информация подтверждается данными сервиса Downdetector.

Проблемы с работой X фиксируются по всему миру на протяжении нескольких часов. Информации о причинах сбоя пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабном сбое, положившем сайты МВД России 6 марта. Сервис был недоступен в Карелии, Камчатке, Курской, Калужской и Московской областях, а также в самой Москве. Проблема также затронула портал ГАИ. Позже в ведомстве пояснили, что проблемы были вызваны техническими работами.