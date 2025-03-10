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Регион
10 марта, 17:41

В работе соцсети X по всему миру произошёл массовый сбой

В работе соцсети X (экс-Twitter) произошёл масштабный сбой. О невозможности зайти на платформу сообщают пользователи, также информация подтверждается данными сервиса Downdetector.

Сбой в работе соцсети X. Скриншот © Downdetector

Сбой в работе соцсети X. Скриншот © Downdetector

Проблемы с работой X фиксируются по всему миру на протяжении нескольких часов. Информации о причинах сбоя пока нет.

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Ранее Life.ru рассказывал о масштабном сбое, положившем сайты МВД России 6 марта. Сервис был недоступен в Карелии, Камчатке, Курской, Калужской и Московской областях, а также в самой Москве. Проблема также затронула портал ГАИ. Позже в ведомстве пояснили, что проблемы были вызваны техническими работами.

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Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Юрий Лысенко
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