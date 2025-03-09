На Украине перестали работать карты Visa и Mastercard

На Украине произошёл массовый сбой платёжных систем Visa и Mastercard. Картами теперь невозможно рассчитаться в супермаркетах, банкоматы тоже не работают. Об этом сообщает украинская газета «Страна».

Однако способ перевести деньги через приложения всё ещё действует. Официальных сообщений с разъяснением ситуации не поступало. Уточняется, что сбои фиксируют и в нескольких других странах.