На Украине перестали работать карты Visa и Mastercard
Массовый сбой систем Visa и Mastercard наблюдается на Украине
На Украине произошёл массовый сбой платёжных систем Visa и Mastercard. Картами теперь невозможно рассчитаться в супермаркетах, банкоматы тоже не работают. Об этом сообщает украинская газета «Страна».
Однако способ перевести деньги через приложения всё ещё действует. Официальных сообщений с разъяснением ситуации не поступало. Уточняется, что сбои фиксируют и в нескольких других странах.
Напомним, что эти платёжные системы приняли решение ограничить свою работу в России после начала СВО на Украине в 2022 году. Выпущенные российскими банками карты продолжили работать внутри страны. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков предрёк скорое возвращение Visa и Mastercard в РФ. А его коллега Михаил Делягин, напротив, заявил, что Visa и Mastercard не смогут вернуться и продолжить полноценную работу, как прежде.
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