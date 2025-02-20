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Регион
20 февраля, 08:54

Набиуллина сочла преждевременными разговоры о возвращении Visa и Mastercard в РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сочла преждевременными разговоры о возвращении международных платёжных систем Visa и Mastercard в РФ.

«Нет не обращались (Visa и Mastercard в ЦБ по вопросу возвращения в РФ. — Прим. Life.ru). Пока об этом говорить тоже преждевременно», — отметила она на форуме «Кибербезопасность в финансах».

В ЦБ высказались о возможном возвращении Visa и Mastercard в РФ
В ЦБ высказались о возможном возвращении Visa и Mastercard в РФ

При этом ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков предрёк скорое возвращение Visa и Mastercard в РФ. А его коллега Михаил Делягин, напротив, заявил, что Visa и Mastercard не смогут вернуться и продолжить полноценную работу, как прежде. Напомним, что обе платёжные системы приняли решение ограничить работу в нашей стране весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины. Выпущенные российскими банками карты продолжили работать внутри страны.

Александра Вишнякова
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