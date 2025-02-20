Набиуллина сочла преждевременными разговоры о возвращении Visa и Mastercard в РФ

«Нет не обращались (Visa и Mastercard в ЦБ по вопросу возвращения в РФ. — Прим. Life.ru). Пока об этом говорить тоже преждевременно», — отметила она на форуме «Кибербезопасность в финансах».

При этом ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков предрёк скорое возвращение Visa и Mastercard в РФ. А его коллега Михаил Делягин, напротив, заявил, что Visa и Mastercard не смогут вернуться и продолжить полноценную работу, как прежде. Напомним, что обе платёжные системы приняли решение ограничить работу в нашей стране весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины. Выпущенные российскими банками карты продолжили работать внутри страны.