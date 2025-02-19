В ЦБ высказались о возможном возвращении Visa и Mastercard в РФ

Центробанк России воздерживается от комментариев по поводу возможности возврата на российский рынок платёжных систем Visa и Mastercard. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах».

«[Глава комитета Госдумы по финансовому рынку] Анатолий Аксаков сказал об этом. Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать ровно ему. <...> ЦБ никак не высказывал своего отношения к этой истории и к словам Анатолия Геннадьевича», — сказал Гузнов, поясняя отношение ЦБ к возможному возвращению в РФ данных платёжных систем.