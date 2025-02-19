В ЦБ высказались о возможном возвращении Visa и Mastercard в РФ
Гузнов: ЦБ не высказывает позиции по возможности возврата Visa и Mastercard в РФ
Центробанк России воздерживается от комментариев по поводу возможности возврата на российский рынок платёжных систем Visa и Mastercard. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах».
«[Глава комитета Госдумы по финансовому рынку] Анатолий Аксаков сказал об этом. Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать ровно ему. <...> ЦБ никак не высказывал своего отношения к этой истории и к словам Анатолия Геннадьевича», — сказал Гузнов, поясняя отношение ЦБ к возможному возвращению в РФ данных платёжных систем.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предрекли скорое возвращение Visa и Mastercard в РФ. С таким прогнозом выступил Геннадий Аксаков. Напомним, обе платёжные системы приняли решение ограничить работу в нашей стране весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины.
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