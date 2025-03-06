В МВД РФ объяснили массовый сбой

Сбой на сайтах Министерства внутренних дел России был связан с техническими работами. Сейчас доступ ко всем онлайн-сервисам восстановлен, заявила официальный представитель министерства Ирина Волк в своём телеграм-канале.

«Информирую, что сегодня, 6 марта 2025 года, в связи с проведением технических работ на серверной площадке, обеспечивающей ведомственные интернет-ресурсы, с 11 до 12 часов был затруднён доступ к онлайн-сервисам МВД России. В настоящее время работоспособность ведомственных сайтов и сервисов восстановлена», — написала Волк.