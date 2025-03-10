Хакеры Dark Storm Team устроили массированную DDoS-атаку на соцсеть Илона Маска
Хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на социальную сеть X (ранее известную как Twitter), принадлежащую Илону Маску. В результате этого сайт и приложение были недоступны более 4 часов.
Это уже не первый серьёзный сбой в работе платформы за один день. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к сайту и приложению. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Dark Storm Team, сообщает Newsweek. В настоящее время работа X восстановлена.
«Была масштабная кибератака против Х. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов. Либо большая, скоординированная группа и/или страна вовлечены», — написал Илон Маск в соцсети.
Ранее Life.ru сообщал, что в работе соцсети X сегодня произошёл масштабный сбой. О невозможности зайти на платформу сообщили пользователи. Проблемы фиксировались по всему миру на протяжении нескольких часов.
Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky