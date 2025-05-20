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Регион
20 мая, 15:58

Интимные фото помогли российским хакерам вычислить местоположение бригады ВСУ

Mash: Хакеры подселили вирус к подруге бойца ВСУ и вычислили координаты бригады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российская хакерская группа Killnet смогла установить местоположение 148-й бригады ВСУ, получив доступ к интимным фотографиям любовницы одного из украинских военнослужащих. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, хакеры разработали вредоносное приложение и обманным путём заставили подругу украинского военнослужащего установить его. В результате, личная переписка и другие данные, связанные с отношениями девушки и солдата, попали в руки хакеров из Beregini, UserSec и Palach Pro.

Пара обменивалась интимными фото и в один из дней девушка приехала навестить любимого в военную часть, раскрыв её координаты. Наиболее серьёзным последствием стало подключение её телефона к компьютеру военного, что, как утверждается, открыло доступ российским военным к конфиденциальным данным, включая сведения о расположении складов и техники ВСУ.
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Ранее Life.ru сообщал, что хакерская группа Killnet осуществила кибератаку, в результате которой были получены и переданы российским военным координаты станций системы воздушного наблюдения Airfaince, расположенных от Сумской до Одесской области. В итоге станции были выведены из строя.

Полина Никифорова
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