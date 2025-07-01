Хакеры сообщили о готовности обнародовать почту окружения Трампа

Группа хакеров, предположительно связанная с Ираном, заявила о готовности обнародовать материалы, полученные в результате взлома почтовых ящиков ближайших соратников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По словам участников атаки, выступающих под псевдонимом Роберт, в их распоряжении находится примерно 100 гигабайт электронной переписки. В числе пострадавших они назвали главу администрации американского лидера Сьюзан Уайлс, юриста Линдси Халлиган, советника Роджера Стоуна, а также порноактрису Сторми Дэниелс, которая ранее фигурировала в громком судебном разбирательстве с президентом.

В сообщениях, направленных журналистам 29 и 30 июня, хакеры сообщили, что рассматривают вариант коммерческой передачи информации, но не стали уточнять детали. Содержание писем остаётся неизвестным. Часть материалов уже была передана СМИ — это произошло незадолго до начала предвыборной кампании в США.

Генеральный прокурор Пэм Бонди охарактеризовала инцидент как тяжёлое киберпреступление. В официальном заявлении директор ФБР Каш Патель подчеркнул, что действия, угрожающие национальной безопасности, не останутся без последствий: расследование будет вестись с полной серьёзностью.

Запросы журналистов к фигурантам утечки — Линдси Халлиган, Роджеру Стоуну, представителю Сторми Дэниелс, а также Агентству по кибербезопасности и инфраструктурной защите (CISA) — остались без ответа. Постоянное представительство Ирана при ООН также не дало комментариев.