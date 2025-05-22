Хакеров Fancy Bear обвинили во взломе тысяч камер в ЕС и на Украине

Российские хакеры могли взломать около десяти тысяч камер видеонаблюдения на Украине и в Европе, чтобы наблюдать за поставками вооружений Незалежной. Об этом со ссылкой на сведения британской разведки пишет The Guardian.

Камеры, установленные вблизи ключевых транспортных узлов — железнодорожных станций, переездов и военных объектов — использовались для слежки за перемещением западной военной помощи Украине. По данным расследования, было компрометировано около 10 тысяч устройств, 80% из которых расположены на территории Украины. Остальные камеры находятся в Румынии (10%), Польше (4%), Венгрии (2,8%) и Словакии (1,7%).

«Помимо кибератак на логистические предприятия, участники подразделения 26165 (подразделение ГРУ, которое британцы обвиняют во взломе. — Прим. Life.ru), вероятно, использовали доступ к частным камерам в ключевых местах, например, возле пограничных переходов, военных объектов и железнодорожных станций, чтобы отслеживать перемещение материалов на Украину. Они также использовали законные муниципальные службы, такие как дорожные камеры», — сказано в материале.

Как отмечает издание, с 2022 года хакерская группа Fancy Bear, связанная с Россией, проводит системные кибератаки против компаний, участвующих в логистике военных поставок для Украины и стран НАТО.