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15 июля, 09:09

Минобороны: Силы Южной группировки освободили Петровку в ДНР

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Подразделения «Южной» группировки российских войск продолжили наступательные действия и освободили населённый пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в результате успешных действий было улучшено тактическое положение на данном направлении. Подробности операции не уточняются.

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Ранее сообщалось, что российские силы ведут активные бои в зоне спецоперации, продвигаясь на ряде участков линии боевого соприкосновения. Так, на днях российская армия в ходе наступления освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Кроме того, российские военные продвинулись в район Мирополья, ведя наступление в направлении Сум.

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Марина Фещенко
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