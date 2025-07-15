Минобороны: Силы Южной группировки освободили Петровку в ДНР
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Подразделения «Южной» группировки российских войск продолжили наступательные действия и освободили населённый пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в результате успешных действий было улучшено тактическое положение на данном направлении. Подробности операции не уточняются.
Ранее сообщалось, что российские силы ведут активные бои в зоне спецоперации, продвигаясь на ряде участков линии боевого соприкосновения. Так, на днях российская армия в ходе наступления освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Кроме того, российские военные продвинулись в район Мирополья, ведя наступление в направлении Сум.
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