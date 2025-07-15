Минобороны: Силы Южной группировки освободили Петровку в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск продолжили наступательные действия и освободили населённый пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в результате успешных действий было улучшено тактическое положение на данном направлении. Подробности операции не уточняются.