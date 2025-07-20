В руки российских спецов мог попасть новейший украинский дрон-тяжеловес

Военнослужащие «Северной» группировки войск Армии России сбили украинской беспилотник самолётного типа новой модель. Предположительно, это дальнобойный дрон FP-1, докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

Предположительно, сбитый украинский дрон FP-1. Фото © «Северный ветер»

Предположительно, сбитый украинский дрон FP-1. Фото © «Северный ветер»

Предположительно, сбитый украинский дрон FP-1. Фото © «Северный ветер»

«Модель, представленная на фото, нечасто встречается в зоне боевых действий. По предположению наших друзей из проекта LOSTARMOUR, возможно, враг пытался атаковать нашу территорию дальнобойным ударным дроном FP-1», — пишут «Бесстрашные».

БПЛА способен нести боевую часть массой до 120 килограммов и создан для ударов по целям, находящимся на стратегической глубине. Модель презентовали в мае 2025 года, хотя его разработчики утверждают, что украинские подразделения используют его с 2024 года.

«Северный ветер» отмечает, что несколькими днями ранее такой же БПЛА сбили в Воронеже, но аппарат был настолько повреждён, что отечественным специалистам достались для изучения только осколки. Если сбитым дроном действительно окажется FP-1, это даст нашим экспертам уникальную возможность тщательно вникнуть в новейшую разработку ВПК Незалежной.