Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 12:20

В руки российских спецов мог попасть новейший украинский дрон-тяжеловес

Бойцы войск Север могли сбить новейший дрон-тяжеловес ВСУ FP-1 в приграничье

Обложка (иллюстрация) © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка (иллюстрация) © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Военнослужащие «Северной» группировки войск Армии России сбили украинской беспилотник самолётного типа новой модель. Предположительно, это дальнобойный дрон FP-1, докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

Предположительно, сбитый украинский дрон FP-1. Фото © «Северный ветер»

Предположительно, сбитый украинский дрон FP-1. Фото © «Северный ветер»

Предположительно, сбитый украинский дрон FP-1. Фото © «Северный ветер»

Предположительно, сбитый украинский дрон FP-1. Фото © «Северный ветер»

Предположительно, сбитый украинский дрон FP-1. Фото © «Северный ветер»

Предположительно, сбитый украинский дрон FP-1. Фото © «Северный ветер»

«Модель, представленная на фото, нечасто встречается в зоне боевых действий. По предположению наших друзей из проекта LOSTARMOUR, возможно, враг пытался атаковать нашу территорию дальнобойным ударным дроном FP-1», — пишут «Бесстрашные».

БПЛА способен нести боевую часть массой до 120 килограммов и создан для ударов по целям, находящимся на стратегической глубине. Модель презентовали в мае 2025 года, хотя его разработчики утверждают, что украинские подразделения используют его с 2024 года.

«Северный ветер» отмечает, что несколькими днями ранее такой же БПЛА сбили в Воронеже, но аппарат был настолько повреждён, что отечественным специалистам достались для изучения только осколки. Если сбитым дроном действительно окажется FP-1, это даст нашим экспертам уникальную возможность тщательно вникнуть в новейшую разработку ВПК Незалежной.

«Болезненная цель»: Генерал раскрыл формулу атак ВСУ на Воронеж
«Болезненная цель»: Генерал раскрыл формулу атак ВСУ на Воронеж

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 18 июля Воронеж подвергся атаке украинских беспилотников. По ним отработали средства ПВО, жители слышали до пяти взрывов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar