«Болезненная цель»: Генерал раскрыл формулу атак ВСУ на Воронеж
Генерал Попов: Атаки ВСУ на Воронеж связаны с утекшими после СССР картами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Атаки вражеских беспилотников на стратегически важные районы Воронежа и Липецка могут быть связаны с использованием детальных карт местности, утекших после распада СССР. Об этом в беседе с сайтом MK.ru заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Для противника это направление было интересным всегда — ещё два года назад они работали по Воронежу. Там есть несколько аэродромов, в том числе там базируются наши ударные самолёты-бомбардировщики Су-34, Су-24. Это очень болезненная для нас цель. Они это знают прекрасно и наносят удары», — заявил эксперт.
Попов связал возросшее внимание к Воронежу и Липецку с концентрацией боевых действий на фронте вокруг Славянска, Краматорска и Дружковки. Он отметил, что через Донецкое направление существует удобный для противника выход на Воронежскую и Липецкую области.
Военный эксперт также указал на северное направление — районы Харькова, Изюма и Купянска, где российские войска действуют вблизи города, не входя в него, с целью замкнуть кольцо. Попов обратил внимание, что в районе южнее Купянска, у Сеньковки, существует стык группировок, где ВСУ могут использовать дроны для прорыва на российскую территорию.
По мнению генерал-майора, вражеские беспилотники движутся по оперативно-тактическому направлению на предельно малых высотах, обходя ПВО. Он выразил уверенность, что маршруты просчитывают не украинцы, а их западные союзники, вероятно, британцы и немцы, обладающие необходимыми математическими моделями и электронными картами местности. Попов считает утечку детальных советских карт после 1991 года наиболее вероятным объяснением осведомлённости противника.
Эксперт заявил, что российское командование уяснило планы противника и, вероятно, проводит перегруппировку сил ПВО. Попов настаивает на дальнейшем развитии системы ПВО и увеличении численности армии до трёх миллионов человек, предложив на первом этапе привлекать добровольцев с Дальнего Востока, Западной Сибири, Зауралья и Приуралья.
Напомним, что 15 июля ВСУ атаковали Воронеж, запустив 12 беспилотников. В результате пострадали 27 человек, включая годовалого ребёнка. 14 из пострадавших были госпитализированы, среди них четверо — несовершеннолетние. Двое раненых находятся в тяжёлом состоянии.