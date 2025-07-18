«Болезненная цель»: Генерал раскрыл формулу атак ВСУ на Воронеж

Атаки вражеских беспилотников на стратегически важные районы Воронежа и Липецка могут быть связаны с использованием детальных карт местности, утекших после распада СССР. Об этом в беседе с сайтом MK.ru заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Для противника это направление было интересным всегда — ещё два года назад они работали по Воронежу. Там есть несколько аэродромов, в том числе там базируются наши ударные самолёты-бомбардировщики Су-34, Су-24. Это очень болезненная для нас цель. Они это знают прекрасно и наносят удары», — заявил эксперт.

Попов связал возросшее внимание к Воронежу и Липецку с концентрацией боевых действий на фронте вокруг Славянска, Краматорска и Дружковки. Он отметил, что через Донецкое направление существует удобный для противника выход на Воронежскую и Липецкую области.

Военный эксперт также указал на северное направление — районы Харькова, Изюма и Купянска, где российские войска действуют вблизи города, не входя в него, с целью замкнуть кольцо. Попов обратил внимание, что в районе южнее Купянска, у Сеньковки, существует стык группировок, где ВСУ могут использовать дроны для прорыва на российскую территорию.

По мнению генерал-майора, вражеские беспилотники движутся по оперативно-тактическому направлению на предельно малых высотах, обходя ПВО. Он выразил уверенность, что маршруты просчитывают не украинцы, а их западные союзники, вероятно, британцы и немцы, обладающие необходимыми математическими моделями и электронными картами местности. Попов считает утечку детальных советских карт после 1991 года наиболее вероятным объяснением осведомлённости противника.