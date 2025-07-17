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17 июля, 15:33

В Воронеже из-за атаки БПЛА погиб зоозащитник, который пытался спасти собаку

360.ru: Житель Воронежа погиб, спасая собаку во время атаки дронов ВСУ

Обложка © VK / ветеринарная клиника «СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС» Воронеж

Обложка © VK / ветеринарная клиника «СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС» Воронеж

В результате атаки дронов ВСУ на Воронежскую область умер мужчина. Как сообщает 360.ru, им оказался 56-летний житель региона Армен Хачатрян, который в момент налёта беспилотников бросился спасать собаку.

Хачатрян работал обычным экспедитором, все деньги он тратил на помощь бездомным животным. Дома он содержал десять кошек, а на балконе голубя и собаку. В момент когда началась атака, он выбежал на лоджию, чтобы убедиться цела ли собака и окна. Однако в этот момент рядом врезался дрон, один из взрывных элементов попал ему в голову.

«Он мимо никогда не пройдёт. Если стриж лежит, не поднимается — он не пройдёт. Вот он такой был человек. Светлый, радужный... Вылечил собаку, а она с руки только ест. Я как давать ей таблетки — не знала! Вспомнила, как он делал: в плавленый сырок закатывал и давал. Побежала, купила сырки... Тяжело. Всё на нём держалось», — высказалась знакомая волонтёра Галина.

Врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины. У него осталась жена, кошки, птицы и та самая собака.

Число пострадавших после удара БПЛА по Воронежу увеличилось до четырёх человек
Число пострадавших после удара БПЛА по Воронежу увеличилось до четырёх человек

Напомним, что 15 июля Вооружённые силы Украины атаковали Воронеж, запустив 12 беспилотников. В результате пострадали 27 человек, включая годовалого ребёнка.

Юлия Сафиулина
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