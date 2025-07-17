В Воронеже из-за атаки БПЛА погиб зоозащитник, который пытался спасти собаку

В результате атаки дронов ВСУ на Воронежскую область умер мужчина. Как сообщает 360.ru, им оказался 56-летний житель региона Армен Хачатрян, который в момент налёта беспилотников бросился спасать собаку.

Хачатрян работал обычным экспедитором, все деньги он тратил на помощь бездомным животным. Дома он содержал десять кошек, а на балконе голубя и собаку. В момент когда началась атака, он выбежал на лоджию, чтобы убедиться цела ли собака и окна. Однако в этот момент рядом врезался дрон, один из взрывных элементов попал ему в голову.

«Он мимо никогда не пройдёт. Если стриж лежит, не поднимается — он не пройдёт. Вот он такой был человек. Светлый, радужный... Вылечил собаку, а она с руки только ест. Я как давать ей таблетки — не знала! Вспомнила, как он делал: в плавленый сырок закатывал и давал. Побежала, купила сырки... Тяжело. Всё на нём держалось», — высказалась знакомая волонтёра Галина.