Число пострадавших после удара БПЛА по Воронежу увеличилось до четырёх человек

Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область возросло до четырёх человек, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Двум детям (2009 и 2013 года рождения) потребовалась госпитализация. Ещё двое пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, после оказания медицинской помощи отказались от стационарного лечения», — уточнил глава региона.

По словам Гусева, специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений на территории области. Восстановительные работы будут начаты после завершения осмотра местности оперативными службами и устранения всех потенциальных угроз.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших несовершеннолетних в результате этого инцидента. Обломки сбитых беспилотников были обнаружены в левобережном районе Воронежа и центральной части города.