Число пострадавших после удара БПЛА по Воронежу увеличилось до четырёх человек
Губернатор Гусев: Четыре человека пострадали после удара дронов по Воронежу
Экстренные службы. Обложка © Life.ru
Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область возросло до четырёх человек, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«Двум детям (2009 и 2013 года рождения) потребовалась госпитализация. Ещё двое пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, после оказания медицинской помощи отказались от стационарного лечения», — уточнил глава региона.
По словам Гусева, специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений на территории области. Восстановительные работы будут начаты после завершения осмотра местности оперативными службами и устранения всех потенциальных угроз.
Ранее сообщалось о трёх пострадавших несовершеннолетних в результате этого инцидента. Обломки сбитых беспилотников были обнаружены в левобережном районе Воронежа и центральной части города.
Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабное нападение беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих украинским вооружённым силам, над несколькими регионами Российской Федерации. В общей сложности было перехвачено и ликвидировано 122 беспилотника самолётного типа, запущенных с территории Украины. Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской и Курской областями – 43 и 38 единиц соответственно. Кроме того, в Калужской области были сбиты три беспилотных аппарата.