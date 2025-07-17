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Регион
17 июля, 01:16

Трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в многоэтажку Воронежа

Трое несовершеннолетних пострадали при попадании беспилотника в многоэтажный дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — написал глава области в телеграм-канале.

Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажки в Воронеже
Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажки в Воронеже

Повреждены четыре квартиры: в одной выбило оконную раму, разрушена не несущая стена, ещё в двух выбиты стёкла и повреждён фасад; в одной нарушена целостность остекления. Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения.

Обломок беспилотника и повреждения многоэтажки в Воронеже, куда он врезался. Фото © SHOT

Обломок беспилотника и повреждения многоэтажки в Воронеже, куда он врезался. Фото © SHOT

Всего силы ПВО над городом и пригородом уничтожили не менее пяти БПЛА, однако опасность атаки всё ещё сохраняется.

Житель Смоленской области пострадал при отражении атаки беспилотника ВСУ
Житель Смоленской области пострадал при отражении атаки беспилотника ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал об отражении атаки трёх беспилотников, летевших в сторону Москвы. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Обложка © SHOT

Артур Лапсаков
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