Трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в многоэтажку Воронежа
Трое несовершеннолетних пострадали при попадании беспилотника в многоэтажный дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — написал глава области в телеграм-канале.
Повреждены четыре квартиры: в одной выбило оконную раму, разрушена не несущая стена, ещё в двух выбиты стёкла и повреждён фасад; в одной нарушена целостность остекления. Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения.
Обломок беспилотника и повреждения многоэтажки в Воронеже, куда он врезался. Фото © SHOT
Всего силы ПВО над городом и пригородом уничтожили не менее пяти БПЛА, однако опасность атаки всё ещё сохраняется.
Ранее Life.ru рассказывал об отражении атаки трёх беспилотников, летевших в сторону Москвы. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Обложка © SHOT