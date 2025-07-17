Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажки в Воронеже

Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажного дома в Воронеже, пишет SHOT . О пострадавших на данный момент неизвестно.

По данным местных жителей, они услышали грохот в районе улицы Айвазовского, а затем увидели густой дым со стороны одной из многоэтажек. Украинский беспилотник врезался в верхние этажи здания. Предварительно, повреждён фасад и несколько квартир. Обломки упали на стоящие внизу автомобили.