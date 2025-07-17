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16 июля, 23:52

Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажки в Воронеже

Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Воронеже. Обложка © SHOT

Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Воронеже. Обложка © SHOT

Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажного дома в Воронеже, пишет SHOT. О пострадавших на данный момент неизвестно.

По данным местных жителей, они услышали грохот в районе улицы Айвазовского, а затем увидели густой дым со стороны одной из многоэтажек. Украинский беспилотник врезался в верхние этажи здания. Предварительно, повреждён фасад и несколько квартир. Обломки упали на стоящие внизу автомобили.

В данный момент информации о пострадавших нет. К месту ЧП выдвинулись экстренные службы.

Уничтожен третий летевший на Москву беспилотник
Уничтожен третий летевший на Москву беспилотник

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что над Воронежем уничтожили несколько украинских дронов. Местные жители сообщали о минимум четырёх взрывах.

Артур Лапсаков
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