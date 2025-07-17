Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажки в Воронеже
Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Воронеже. Обложка © SHOT
Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажного дома в Воронеже, пишет SHOT. О пострадавших на данный момент неизвестно.
По данным местных жителей, они услышали грохот в районе улицы Айвазовского, а затем увидели густой дым со стороны одной из многоэтажек. Украинский беспилотник врезался в верхние этажи здания. Предварительно, повреждён фасад и несколько квартир. Обломки упали на стоящие внизу автомобили.
В данный момент информации о пострадавших нет. К месту ЧП выдвинулись экстренные службы.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что над Воронежем уничтожили несколько украинских дронов. Местные жители сообщали о минимум четырёх взрывах.