Несколько украинских беспилотников уничтожены над Воронежем

Несколько украинских беспилотников уничтожены в небе над Воронежем силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. По данным SHOT, ссылающегося на местных жителей, над городом прогремели минимум четыре взрыва.