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Регион
16 июля, 21:13

Несколько украинских беспилотников уничтожены над Воронежем

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Несколько украинских беспилотников уничтожены в небе над Воронежем силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. По данным SHOT, ссылающегося на местных жителей, над городом прогремели минимум четыре взрыва.

Один человек погиб и пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород
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Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 48 беспилотников за 3,5 часа. Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях.

Артур Лапсаков
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