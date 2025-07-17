Несколько украинских беспилотников уничтожены над Воронежем
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Несколько украинских беспилотников уничтожены в небе над Воронежем силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. По данным SHOT, ссылающегося на местных жителей, над городом прогремели минимум четыре взрыва.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 48 беспилотников за 3,5 часа. Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях.