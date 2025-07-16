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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 июля, 20:55

Над Брянской и Орловской областями сбили восемь украинских БПЛА за полчаса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Средствами противовоздушной обороны России за 30 минут были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, атака была отражена в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени. Семь украинских дронов были сбиты над Брянской областью, ещё один – над Орловской областью.

В Минобороны подчеркнули, что атака была своевременно предотвращена, информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Один человек погиб и пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород
Один человек погиб и пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили 40 украинских дронов за три часа. Большую часть вражеских беспилотников уничтожили над Белгородской областью.

Юния Ларсон
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