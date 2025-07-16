Над Брянской и Орловской областями сбили восемь украинских БПЛА за полчаса

Средствами противовоздушной обороны России за 30 минут были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, атака была отражена в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени. Семь украинских дронов были сбиты над Брянской областью, ещё один – над Орловской областью.

В Минобороны подчеркнули, что атака была своевременно предотвращена, информация о пострадавших и повреждениях не поступала.