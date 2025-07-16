Силы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников за три часа

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Основная часть воздушных целей (29 БПЛА) была нейтрализована над территорией Белгородской области, где в последнее время участились случаи подобных атак. Ещё девять беспилотников сбито в небе над Брянской областью, а два аппарата уничтожены при попытке проникновения в воздушное пространство Липецкой области.