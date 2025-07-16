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16 июля, 19:53

Один человек погиб и пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород

Последствия атаки дронов ВСУ на Белгород. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки дронов ВСУ на Белгород. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Один человек погиб и пять человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранено пять человек. Двоих женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава области в телеграм-канале.

Повреждено шесть домовладений, там уже работают все оперативные службы. Как рассказали SHOT местные жители, они слышали взрывы и звук пролетающих дронов над городом.

  • Последствия атаки дронов ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки дронов ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки дронов ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки дронов ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки дронов ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки дронов ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки дронов ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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В Смоленской области подавили два украинских беспилотника
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Артур Лапсаков
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