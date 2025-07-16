Один человек погиб и пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород
Последствия атаки дронов ВСУ на Белгород. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Один человек погиб и пять человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, ранено пять человек. Двоих женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава области в телеграм-канале.
Повреждено шесть домовладений, там уже работают все оперативные службы. Как рассказали SHOT местные жители, они слышали взрывы и звук пролетающих дронов над городом.
Ранее на видео засняли беспилотник с надписью «с любовью для жителей Белгорода». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, такие меры ВСУ применяют, чтобы запугивать население.