Один человек погиб и пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород

Один человек погиб и пять человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранено пять человек. Двоих женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава области в телеграм-канале.

Повреждено шесть домовладений, там уже работают все оперативные службы. Как рассказали SHOT местные жители, они слышали взрывы и звук пролетающих дронов над городом.





