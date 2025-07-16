Украинский дрон с надписью «с любовью для жителей Белгорода» попал на видео

Беспилотник украинских войск был сбит, когда приближался к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Губернатор отметил, что надпись на крыле дрона «С любовью для жителей Белгорода» свидетельствует о намерении ВСУ запугивать население.