Украинский дрон с надписью «с любовью для жителей Белгорода» попал на видео
Беспилотник украинских войск был сбит, когда приближался к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Губернатор отметил, что надпись на крыле дрона «С любовью для жителей Белгорода» свидетельствует о намерении ВСУ запугивать население.
Надпись на дроне ВСУ подтверждает террор против Белгорода. Видео © Telegram/Настоящий Гладков
«Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанёс враг на крыло: «С любовью для жителей Белгорода». Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор», — написал Гладков.
Надпись на дроне ВСУ подтверждает террор против Белгорода. Фото © Telegram/Настоящий Гладков
Губернатор выразил благодарность военнослужащим группировки «Север» за чёткую работу и успешное уничтожение беспилотников противника.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ совершили около 170 обстрелов региона, нанеся удары по 42 населённым пунктам. Для атак использовались 82 боеприпаса и 89 дронов, из которых сбито только 37. Сегодня дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус на дороге между Варваровкой и Ясными Зорями, водитель получил ушиб груди, перелом ребра и баротравму. Кроме того, ВСУ ударили по комбайну в поле и ранен водителя. Также женщина получила ранения при обстреле села Новая Таволжанка.
Надпись на дроне ВСУ подтверждает террор против Белгорода. Обложка © Telegram/Настоящий Гладков