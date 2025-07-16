Гладков: ВСУ атаковали работающий в поле комбайн, ранен водитель
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В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал комбайн, работавший на поле. В результате вражеской атаки пострадал водитель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму и многочисленные осколочные повреждения лица, плеча и грудной клетки. Его сначала госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь, после чего бригада скорой помощи транспортирует его в областную клиническую больницу.
Взрыв дрона вызвал возгорание комбайна, однако пожар удалось оперативно потушить, уточнил губернатор.
Ранее в хуторе Первомайский Волоконовского района Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель, ещё один получил ранения. Кроме того, в Белгородском районе на трассе между населёнными пунктами Варваровка и Ясные Зори беспилотник ВСУ атаковал пассажирский рейсовый автобус, были ранены водитель и пассажир.