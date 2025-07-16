Гладков: ВСУ атаковали работающий в поле комбайн, ранен водитель

Пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму и многочисленные осколочные повреждения лица, плеча и грудной клетки. Его сначала госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь, после чего бригада скорой помощи транспортирует его в областную клиническую больницу.