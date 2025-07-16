Гладков: ВСУ атаковали автобус под Белгородом, ранены водитель и пассажир
На участке автодороги между Варваровкой и Ясными Зорями в Белгородском районе беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины совершил атаку на рейсовый автобус. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате инцидента водитель получил ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму. Он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Для дальнейшего наблюдения и лечения мужчину направят в городскую больницу №2 города Белгорода.
«Вторая пострадавшая, получившая минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья, обратилась в областную клиническую больницу. Медицинская помощь оказана, лечение женщина продолжит амбулаторно», — сказано в публикации.
Само транспортное средство серьёзно пострадало — у автобуса выбиты стекла, а кузов получил множественные повреждения от осколков.
Ранее губернатор Белгородской области заявил, что за прошедшие сутки украинские войска провели около 170 атак по региону. Так, ВСУ атаковали 42 населённых пункта, применив для этого 82 боеприпаса и 89 беспилотников, из которых удалось сбить лишь 37.
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