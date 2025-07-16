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Регион
16 июля, 10:06

Гладков: ВСУ атаковали автобус под Белгородом, ранены водитель и пассажир

На участке автодороги между Варваровкой и Ясными Зорями в Белгородском районе беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины совершил атаку на рейсовый автобус. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате инцидента водитель получил ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму. Он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Для дальнейшего наблюдения и лечения мужчину направят в городскую больницу №2 города Белгорода.

«Вторая пострадавшая, получившая минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья, обратилась в областную клиническую больницу. Медицинская помощь оказана, лечение женщина продолжит амбулаторно», — сказано в публикации.

Само транспортное средство серьёзно пострадало — у автобуса выбиты стекла, а кузов получил множественные повреждения от осколков.

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Ранее губернатор Белгородской области заявил, что за прошедшие сутки украинские войска провели около 170 атак по региону. Так, ВСУ атаковали 42 населённых пункта, применив для этого 82 боеприпаса и 89 беспилотников, из которых удалось сбить лишь 37.

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Владимир Озеров
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