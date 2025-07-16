Гладков: ВСУ атаковали автобус под Белгородом, ранены водитель и пассажир

На участке автодороги между Варваровкой и Ясными Зорями в Белгородском районе беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины совершил атаку на рейсовый автобус. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате инцидента водитель получил ушиб грудной клетки, перелом ребра и баротравму. Он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Для дальнейшего наблюдения и лечения мужчину направят в городскую больницу №2 города Белгорода.

«Вторая пострадавшая, получившая минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее ранение предплечья, обратилась в областную клиническую больницу. Медицинская помощь оказана, лечение женщина продолжит амбулаторно», — сказано в публикации.

Само транспортное средство серьёзно пострадало — у автобуса выбиты стекла, а кузов получил множественные повреждения от осколков.