«Мы в одинаковых условиях»: Гладков объяснил, почему отказывается носить бронежилет и каску
Гладков отказывается от бронежилета ради равенства с жителями Белгорода
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Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, не носит бронежилет и каску, потому что считает, что находится в тех же условиях, что и жители. Он рассказал об этом в интервью с Владимиром Соловьёвым.
Как рассказал глава области, его часто спрашивают, почему он не носит бронежилет и каску. В ответ чиновник поясняет, что не считает правильным приезжать к людям в защитной одежде, поскольку все находятся в равных условиях и невозможно защититься от того, что может случиться в любой момент.
«С какими глазами я к вам приеду? Неправильно. Мы в одинаковых условиях. То, что через секунду может произойти, мы от этого защититься не сможем», — поделился он.
В Белгородской области сохраняется напряжённая обстановка в связи с продолжающимися атаками со стороны украинских вооружённых сил. Ранее под обстрел попали военнослужащие подразделения «Орлан» и добровольцы отрядов самообороны. А сегодня, 15 июля, в результате удара украинских беспилотников по зданию суда в Белгороде, получил ранения гражданский. Губернатор области Вячеслав Гладков показывал кадры уничтожения беспилотных летательных аппаратов, задействованных в атаке на здание суда.