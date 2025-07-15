«Мы в одинаковых условиях»: Гладков объяснил, почему отказывается носить бронежилет и каску

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, не носит бронежилет и каску, потому что считает, что находится в тех же условиях, что и жители. Он рассказал об этом в интервью с Владимиром Соловьёвым.

Как рассказал глава области, его часто спрашивают, почему он не носит бронежилет и каску. В ответ чиновник поясняет, что не считает правильным приезжать к людям в защитной одежде, поскольку все находятся в равных условиях и невозможно защититься от того, что может случиться в любой момент.