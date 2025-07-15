ВСУ атаковали Белгород дронами из пенопласта и фанеры
Журналист Алёхин: ВСУ атаковали Белгород новыми дронами из пенопласта и фанеры
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ВСУ впервые применили для атаки на Белгородскую область новые дроны «Дартс» с корпусом из пенопласта и фанеры. Подробности об устройстве беспилотников раскрыл военный журналист Геннадий Алёхин в своём телеграм-канале.
По его данным, украинские военные использовали такие БПЛА в приграничных районах России впервые. Вес взрывчатки, которую несёт дрон, составляет около четырёх килограммов.
«Частично защищён от РЭБ, собирается в Харькове. Стоимость — порядка 1 тысячи долларов. Максимальная дальность полёта — до 50 километров, скорость — до 160 километров в час», — сообщил Алёхин, добавив, что дрон оснащён электродвигателем и отличается низкой заметностью для радаров.
Ранее Life.ru сообщал, что войска группировки «Днепр» начали использовать новый тяжёлый многофункциональный FPV-дрон «Заноза». Он полностью разработан и произведён в России. Этот беспилотник способен переносить грузы массой до 20 кг и оснащён двумя мощными аккумуляторами, что делает его более эффективным по сравнению с западными аналогами.