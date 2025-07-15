ВСУ атаковали Белгород дронами из пенопласта и фанеры

ВСУ впервые применили для атаки на Белгородскую область новые дроны «Дартс» с корпусом из пенопласта и фанеры. Подробности об устройстве беспилотников раскрыл военный журналист Геннадий Алёхин в своём телеграм-канале.

По его данным, украинские военные использовали такие БПЛА в приграничных районах России впервые. Вес взрывчатки, которую несёт дрон, составляет около четырёх килограммов.

«Частично защищён от РЭБ, собирается в Харькове. Стоимость — порядка 1 тысячи долларов. Максимальная дальность полёта — до 50 километров, скорость — до 160 километров в час», — сообщил Алёхин, добавив, что дрон оснащён электродвигателем и отличается низкой заметностью для радаров.