Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 12:23

ВСУ атаковали Белгород дронами из пенопласта и фанеры

Журналист Алёхин: ВСУ атаковали Белгород новыми дронами из пенопласта и фанеры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

ВСУ впервые применили для атаки на Белгородскую область новые дроны «Дартс» с корпусом из пенопласта и фанеры. Подробности об устройстве беспилотников раскрыл военный журналист Геннадий Алёхин в своём телеграм-канале.

По его данным, украинские военные использовали такие БПЛА в приграничных районах России впервые. Вес взрывчатки, которую несёт дрон, составляет около четырёх килограммов.

«Частично защищён от РЭБ, собирается в Харькове. Стоимость — порядка 1 тысячи долларов. Максимальная дальность полёта — до 50 километров, скорость — до 160 километров в час», — сообщил Алёхин, добавив, что дрон оснащён электродвигателем и отличается низкой заметностью для радаров.

Нейтральную Швейцарию уличили в поставках дронов для атак на Москву
Нейтральную Швейцарию уличили в поставках дронов для атак на Москву

Ранее Life.ru сообщал, что войска группировки «Днепр» начали использовать новый тяжёлый многофункциональный FPV-дрон «Заноза». Он полностью разработан и произведён в России. Этот беспилотник способен переносить грузы массой до 20 кг и оснащён двумя мощными аккумуляторами, что делает его более эффективным по сравнению с западными аналогами.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar