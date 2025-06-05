Десантники бьют по ВСУ новым российским FPV-дроном «Заноза»
Десантники группировки «Днепр» применили FPV-дрон «Заноза», разработанный в РФ
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Десантники группировки войск «Днепр» взяли на вооружение новый тяжёлый многоцелевой FPV-дрон, получивший название «Заноза». Беспилотник разработан и полностью собран в России.
Офицер-десантник под позывным Мин в беседе с РИА «Новости» раскрыл ключевые характеристики дрона. По словам солдата, грузоподъёмность отечественного БПЛА достигает 20 килограммов, а энергообеспечение осуществляется за счёт двух мощных аккумуляторных элементов. По этим параметрам российский аппарат превосходит западные аналоги.
«Новый абсолютно, это тяжёлый FPV-дрон, нашей разработки полностью, от начала до конца», — сообщил боец.
Новый беспилотный аппарат отличается своей трансформируемой конструкцией, что обеспечивает его быстрое развёртывание и свёртывание. Это гарантирует высокую мобильность и удобство транспортировки устройства.
БПЛА оборудован многофункциональными сбрасывающими модулями, что позволяет ему переносить широкий спектр грузов: от мин и различных бомб до фугасных зарядов, а также осуществлять подвоз материально-технического обеспечения.
Радиус действия «Занозы» достигает приблизительно 12 километров, обеспечивая возможность возвращения к точке старта.
Подразделения группировки «Днепр» уже задействуют новый отечественный БПЛА для выполнения боевых задач в акватории островов и на правом берегу Днепра.
Ранее стало известно, что новая тактика украинских вооружённых сил, основанная на интенсивном использовании БПЛА за линией соприкосновения, практически не влияет на стратегический баланс сил. При этом формируемые ВС РФ на передовой зоны окружения блокируют снабжение украинских подразделений и подрывают возможности их ротации.