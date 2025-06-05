Десантники бьют по ВСУ новым российским FPV-дроном «Заноза»

Десантники группировки войск «Днепр» взяли на вооружение новый тяжёлый многоцелевой FPV-дрон, получивший название «Заноза». Беспилотник разработан и полностью собран в России.

Офицер-десантник под позывным Мин в беседе с РИА «Новости» раскрыл ключевые характеристики дрона. По словам солдата, грузоподъёмность отечественного БПЛА достигает 20 килограммов, а энергообеспечение осуществляется за счёт двух мощных аккумуляторных элементов. По этим параметрам российский аппарат превосходит западные аналоги.

«Новый абсолютно, это тяжёлый FPV-дрон, нашей разработки полностью, от начала до конца», — сообщил боец.

Новый беспилотный аппарат отличается своей трансформируемой конструкцией, что обеспечивает его быстрое развёртывание и свёртывание. Это гарантирует высокую мобильность и удобство транспортировки устройства.

БПЛА оборудован многофункциональными сбрасывающими модулями, что позволяет ему переносить широкий спектр грузов: от мин и различных бомб до фугасных зарядов, а также осуществлять подвоз материально-технического обеспечения.

Радиус действия «Занозы» достигает приблизительно 12 километров, обеспечивая возможность возвращения к точке старта.

Подразделения группировки «Днепр» уже задействуют новый отечественный БПЛА для выполнения боевых задач в акватории островов и на правом берегу Днепра.