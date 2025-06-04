Обстановка в зоне проведения специальной военной операции остается благоприятной для Вооружённых Сил России, которые последовательно усиливают давление, создавая окружение в районе Киева. Об этом сообщает Asia Times.

Новая тактика украинской армии (ВСУ), включающая массированное применение беспилотных летательных аппаратов за пределами фронта, не оказывает существенного влияния на общий ход боевых действий. «Котлы», которые на поле боя формируют ВС РФ, мешают логистике украинских подразделений и ослабляют их способность проводить ротацию, отметили авторы.

«Российская стратегия «котла» на поле боя подрывает логистическую поддержку украинских подразделений и их способность ротировать солдат, в результате чего моральный дух падает, и даже хорошо организованная оборона не может удерживаться долго», — пояснили китайские журналисты.

По мнению издания, ВСУ удалось лишь замедлить темп продвижения российских войск, но не остановить его полностью.