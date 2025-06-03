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Регион
3 июня, 12:13
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В Раде призвали украинцев бежать из Сумщины из-за отступления ВСУ под натиском Армии России

Депутат Рады Безуглая призвала украинцев эвакуироваться из Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Из Верховной Рады прозвучал срочный призыв к гражданской эвакуации. Нардеп Марьяна Безуглая настоятельно рекомендовала жителям прифронтовых районов Сумской области немедленно покинуть свои дома, не дожидаясь официальных распоряжений властей.

«Давайте будем реалистами — я должна предостеречь и посоветовать гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь [объявления эвакуации]», — написала депутат в соцсетях.

Причина столь резкого заявления — оборона ВСУ в этом регионе оказалось не такой крепкой, как ожидали в Киеве. По словам Безуглой, подготовка фортификаций велась спустя рукава, поэтому Сумская область является «самым уязвимым участком» в стране.

Безуглая прямо обвинила в провале Генштаб ВСУ и областную военную администрацию, особо выделив ответственность Главнокомандующего Александра Сырского, с которым она давно не в ладах. Нардеп указала на «постоянный беспорядок» и «жестокие решения» в управлении, а также на упущенную возможность укрепить позиции в период, как она выразилась, «курской операции».

А вот боец «Айдара»* Станислав Бунятов считает, что сейчас на Сумщине оборона не лучше, чем на любом тренировочном полигоне.

«Имея такой надёжный тыл в Сумской области во время Курской операции, мы так и не смогли построить нормальную линию обороны, чтобы защитить его сейчас. То, что я сейчас вижу собственными глазами, — тренировочный полигон, не более того», — указал он.

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ВСУ перебросили под Сумы «Айдар»* и ещё 8 соединений на фоне наступления Армии России

Сейчас ВСУ отвели технику вглубь Сумской области из-за стремительно наступающих ВС РФ. Тем временем украинская тероборона в регионе страдает из-за колоссальных потерь, а российская армия освобождает село за селом. 1 июня наши солдаты заняли Алексеевку, а спустя всего лишь два дня под их контролем была уже и Андреевка.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Владимир Озеров
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